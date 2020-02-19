كهربا يواجه عدة تحديات من سوبر الأهلي والزمالك

يواجه لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا تحديات كبيرة في مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك غدا الخميس، على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتعد مباراة السوبر المصري هي أول قمة منذ انتقال محمود كهربا للأهلي.

وينتظر عشاق المارد الأحمر أن يقدم كهربا "الفولت العالي" كما يطلقون عليه، أفضل مستوى لديه خاصة عقب الضجة الإعلامية والجماهيرية التي جاءت نتيجة تعاقد الأهلي معه، خاصة بعد ظهوره بشكل جيد في المباريات الأخيرة بالدوري، وتسجيله هدفا وصناعة آخر في مواجهة المصري الأخيرة.

كما ستكون مباراة الغد بمثابة إثبات الذات بالنسبة لكهربا بعد تعاقده مع الأهلي والرد داخل الملعب على رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، الذي قال عن انتقاله للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إنه سيفشل معه مثل لاعبي الزمالك الذين رحلوا عن القلعة البيضاء وانتقلوا إلى صفوف المنافس التقليدي.

وسيتعرض كهربا لضغط كبير من قبل جماهير الزمالك التي ستشعل مدرجات، نظرا للغضب الشديد من اللاعب خاصة بعد سيناريو رحيله من الزمالك إلى أفيس البرتغالي، ومن ثم الانتقال بعدها إلى الأهلي.

وعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع محمود كهربا، والتي لم تكن للنواحي الفنية فقط، بل والنفسية أيضا، في ظل الضغوط التي ستكون على اللاعب نظرا لتوقعات بالهجوم عليه من قبل جماهير الزمالك خلال المباراة.

المصدر: وكالات