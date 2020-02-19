التشكيلة الأساسية لمواجهة توتنهام ولايبزيغ

كشف مدربا فريقي توتنهام هوتسبير الإنجليزي وضيفه لايبزيغ الألماني، عن التشكيلة الأساسية لخوض المباراة بينهما اليوم الأربعاء، وذلك في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينيتش، على استاد "توتنهام هوتسبير"، في العاصمة لندن.

واختار البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام، التشكيلة الأساسية التالية لفريقه ضد ضيفه الألماني:

بينما وضع الألماني يوليان ناجلزمان المدير الفني لفريق لايبزيغ، التشكيلة التالية لمواجهة مضيفه الإنجليزي:

المصدر: "@SpursOfficial/@DieRotenBullen"