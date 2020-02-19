 
مباشر
عاجل
نيبينزيا: روسيا لن تتوقف عن دعم الحكومة الشرعية في سوريا

المصري صلاح يرسم البسمة على وجه طفل سوري بلفتة إنسانية رائعة (صور)

الرياضة

المصري صلاح يرسم البسمة على وجه طفل سوري بلفتة إنسانية رائعة (صور)
AFP JAVIER SORIANO
صلاح يرسم البسمة على وجه طفل سوري بلفتة إنسانية رائعة (صورة)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nard

بادر النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي بلفتة إنسانية رائعة، بمنحه هدية ثمينة لطفل سوري بترت ساقه.

وأرسل صلاح الحذاء الخاص به ويحمل توقيعه وصورة بحجم كبير، إلى طفل سوري يدعى خميس الجاسر، الذي لجأ إلى تركيا، برفقة أسرته لتلقي العلاج فيها، والاستعاضة بساق اصطناعية عوضا عن ساقه المبتورة.

ووفقا لموقع B/R Football العالمي، الذي أورد صورة الطفل إلى جوار حذاء صلاح الموقع منه، فإن خميس البالغ عمره ثماني سنوات فقد جزءا من ساقه اليمنى في أحد التفجيرات في بلاده التي تعاني من الحرب منذ سنوات طويلة، لكنه ما زال يعشق كرة القدم.

وشارك صلاح أمس في مباراة فريقه ليفربول أمام مضيفه أتلتيكو مدريد، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مشهد مؤثر.. لحظة لقاء والد بابنه بعد فراق دام 20 عاما بسبب خطفه