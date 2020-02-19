بيكيه يصب الزيت على النار داخل أسوار "كامب نو"

أثار مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، الجدل "بتغريدة" ردا على "تدوينة" لصحفي على موقع "تويتر"، تعليقا على تبريرات رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو حول الأحداث الأخيرة داخل "كامب نو".

وألقى جوسيب ماريا بارتوميو، أمس الثلاثاء، كلمة عن الأحداث الأخيرة المتعلقة بالنادي، وآخرها نبأ تورطه بالتعاقد مع شركة "I3 Ventures" لتحسين صورة بارتوميو وتشويه سمعة بعض رموز النادي ومن بينهم لاعبون حاليون مثل جيرارد بيكيه وليونيل ميسي، وذلك خلال حضوره الحفل السنوي الرابع عشر الدولي للصحافة لتوزيع جائزة "فاسكيز مونتالبان".

ولم تمر سوى 18 دقيقة فقط على هذا الخطاب حتى ظهر جيرارد بيكيه على مواقع التواصل الاجتماعي مشككا بما قاله بارتوميو فيما يتعلق بالأزمة الناتجة عن التعاقد مع شركة "I3 Ventures".

وعلق بيكيه بكلمة "دمية" على "تدوينة" الصحفي مارسيال يورينتي، التي تحمل جزءا من تصريحات بارتوميو، التي قال فيها: "لسنوات عديدة أعرف محيط برشلونة والصفات النبيلة التي يملكها شركاؤه ولحسن الحظ في كل مرة أصبحوا أقل قابلية للتأثر بهذه الأمور وأكثر ذكاء ويعرفون تماما تحديد من يريد إلحاق الضرر ببرشلونة بتداول هذه الأمور لاستخدامها في وسائل الإعلام ومن أجل مصالح سياسية واقتصادية".

Titella — Gerard Piqué (@3gerardpique) February 18, 2020

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وكان نادي برشلونة قد وقع على عقد مع شركة "I3 Ventures" لمدة ثلاث سنوات مقابل مليون يورو من أجل إدارة ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن النادي، ووفقا لما كشفت عنه إذاعة راديو "كادينا سير" الكتالونية فإن بارتوميو تعاقد معها من أجل تحسين صورته وفي المقابل تشويه صورة بعض رموز النادي وكان بينهم: بيكيه، ميسي، تشافي هيرنانديز، وكارلوس بيول.

وقلل هذا الأمر من ثقة لاعبي الفريق الكتالوني برئيس النادي بارتوميو ما جعله يواجه أمرا معقدا، وسيقوم بعقد اجتماع مع مجلس الإدارة يوم الجمعة المقبل، وسيواجه بارتوميو أمرا معقدا، أثار غضب أعضاء إدارة برشلونة، وهو أنهم لم يعلموا بهذا العقد مع شركة "I3 Ventures" حيث أن قيمة التعاقد معها تبلغ مليون يورو ويتم تقسيمها على فواتير تدفع بقيمة 200 ألف يورو وقعت عليها أقسام مختلفة في النادي من أجل عدم مرورها على مجلس الإدارة، لأن أي عقد تتجاوز قيمته حاجز المليون يورو يجب أن يتم توقيعه من قبل مجلس الإدارة، أما العقد مع هذه الشركة فقد تم تقسيم قيمته حتى لا تمر عليهم.

المصدر: "آس"