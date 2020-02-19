مصرع لاعب ركبي مع أطفاله الثلاثة في حادث مروع

لقي المحترف السابق في دوري الركبي الوطني في أستراليا ونيوزيلندا، روين باكستر وأطفاله الثلاثة، مصرعهم بعدما حرقوا أحياء داخل سيارتهم، حسبما ذكر موقع "New Zeland Herald".

ووقعت المأساة على الطريق في مدينة بريسبان الأسترالية، وتوفي على إثرها باكستر وأطفاله الثلاثة الذين لم تتجاوز أعمارهم عشر سنوات، بينما نجت الزوجة من الموت.

وبحسب شهود عيان، فقد خرجت الزوجة من السيارة وهي تستغيث وتصرخ: "لقد صب علي البنزين".

وتم نقل الزوجة إلى أقرب مستشفى وهي في حالة حرجة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن علاقة باكستر مع زوجته كانت متوترة، وكانا في خلاف على حقوق حضانة أطفالهما، مشيرة إلى أن الشرطة زارت منزلهما في يناير الماضي، بعد تلقيها شكوى للعنف المنزلي.

ولعب الراحل لناديي نيوزيلندا أوريوز، وماونت ألبرت لايونس، كما حمل قميص منتخب نيوزيلندا في عدة مباريات، وبعد اعتزاله عمل كمدرب في نادي للياقة البدنية.

المصدر: lenta.ru