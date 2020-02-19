ترامب يدرس السفر إلى طوكيو لحضور الألعاب الأولمبية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إنه يفكر في زيارة اليابان هذا الصيف، لحضور الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو.

وردا على سؤال بخصوص الألعاب الصيفية التي ستبدأ في 24 يوليو المقبل في طوكيو، قال ترامب، إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وجه له دعوة.

وأضاف "سنبت في الأمر. لم نحسم موقفنا بعد. ربما (نقوم بالزيارة). سنحاول إن استطعنا".

وجاء تصريح الرئيس الأمريكي خلال اجتماع مع المسؤولين‭‭‭ ‬‬‬عن تنظيم الألعاب الأولمبية التي ستعقد في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة عام 2028.

ومن المقرر أن يتوجه ترامب إلى الهند هذا الأسبوع، بيد أنه من المعتقد أن تكون زياراته الخارجية محدودة هذا العام، حيث أنه يسعى للفوز بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات التي ستجرى في الثالث من نوفمبر المقبل.

المصدر: رويترز