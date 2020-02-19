مشجع لنادي لاتسيو يطلب يد صديقته الأمريكية بطريقة مبدعة (فيديو)

اختار مشجع لنادي لاتسيو الإيطالي، معقل فريقه "الأوليمبيكو"، ليكون المكان المثالي بالنسبة له، لكي يتقدم بطلب الزواج إلى صديقته أمام عشرات الآلاف من الجماهير.

وقبل انطلاق موقعة لاتسيو وضيفه إنتر ميلان في قمة المرحلة الـ24 من الدوري الإيطالي، أثارت خطوة أقدم عليها أحد المشجعين، إعجاب الجماهير، بعدما تقدم بطريقة مبدعة بطلب الزواج من صديقته الأمريكية.

وأوهم الشاب، صديقته بأنه سيذهب لقضاء حاجته في المرحاض، ولكن بعد بضع دقائق، تفاجأت الشابة الأمريكية التي تدعى تايلور، بمذيع الملعب والجماهير، وهي تردد بصوت عال: "تايلور، تايلور، تايلور.. هل يمكنك سماعي.. هل تتزوجه؟.

وبينما كانت الفتاة تحاول استيعاب ما يحدث لها، اصطفى مجموعة من الشباب بالقرب من خط التماس، ونزعوا ستراتهم، ليشكلوا بالأحرف المنقوشة على قمصانهم عبارة "هل تتزوجيني؟".

Lazio fan pops the big question with a little assist from his team. 💍❤️ pic.twitter.com/PwqsAGLcJM — Football HQ (@FootbaII_HQ) February 17, 2020

وظهرت تايلور بعدها على شاشة الملعب، وهي تهم بالنزول إلى أرضية الملعب، لمعانقة صديقها وقبول طلبه.

وحقق لاتسيو فوزا دراماتيكيا على إنتر، بعدما حول تخلفه بهدف دون رد إلى فوز بهدفين لواحد، لينتزع منه وصافة الدوري.

المصدر: sports.ru