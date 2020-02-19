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نيمار يخرج عن طوره بعد خسارة باريس سان جيرمان أمام دورتموند

الرياضة

نيمار يخرج عن طوره بعد خسارة باريس سان جيرمان أمام دورتموند
AFP Sascha SCHÜRMANN
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وجه النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، انتقادات لاذعة لفريقه باريس سان جيرمان عقب مباراة بوروسيا دورتموند (1-2) أمس الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأبدى نيمار استياءه وتذمره من قرار إبعاده عن مباريات سان جيرمان الأخيرة قبل إشراكه في لقاء دورتموند، ونقلت عنه شبكة "RMC Sports" الفرنسية قوله: "كان من الصعب عدم اللعب لأربع مباريات متتالية، لكن ذلك لم يكن خياري. هذا قرار النادي والأطباء، تحدثنا كثيرا ولم يعجبني قرارهم. كنت أرغب في اللعب وشعرت بالرضا، لكن النادي شعر بالخوف (من تفاقم الإصابة) مما أثر علي".

وغاب نيمار عن ثلاث مباريات لسان جيرمان في الدوري الفرنسي ومباراة واحدة في كأس فرنسا، قبل أن يشارك في مباراة دورتموند، التي سجل فيها الهدف الوحيد لفريقه.

ويلتقي سان جيرمان، الطامح للتتويج بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، مع ضيفه بوروسيا دورتموند إيابا، في الـ11 من الشهر المقبل.

المصدر: sport.francetvinfo.fr

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