نيمار يخرج عن طوره بعد خسارة باريس سان جيرمان أمام دورتموند

وجه النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، انتقادات لاذعة لفريقه باريس سان جيرمان عقب مباراة بوروسيا دورتموند (1-2) أمس الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأبدى نيمار استياءه وتذمره من قرار إبعاده عن مباريات سان جيرمان الأخيرة قبل إشراكه في لقاء دورتموند، ونقلت عنه شبكة "RMC Sports" الفرنسية قوله: "كان من الصعب عدم اللعب لأربع مباريات متتالية، لكن ذلك لم يكن خياري. هذا قرار النادي والأطباء، تحدثنا كثيرا ولم يعجبني قرارهم. كنت أرغب في اللعب وشعرت بالرضا، لكن النادي شعر بالخوف (من تفاقم الإصابة) مما أثر علي".

⚽️ Neymar hausse le ton après la défaite du PSG à Dortmund.



Le Brésilien reproche à son staff d'avoir voulu trop le préserver. #BVBPSGhttps://t.co/SdjMoea0oI — France tv sport (@francetvsport) February 19, 2020

وغاب نيمار عن ثلاث مباريات لسان جيرمان في الدوري الفرنسي ومباراة واحدة في كأس فرنسا، قبل أن يشارك في مباراة دورتموند، التي سجل فيها الهدف الوحيد لفريقه.

ويلتقي سان جيرمان، الطامح للتتويج بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، مع ضيفه بوروسيا دورتموند إيابا، في الـ11 من الشهر المقبل.

المصدر: sport.francetvinfo.fr