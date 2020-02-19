الفتى الذهبي هالاند يحقق 4 أرقام مميزة بثنائيته في شباك سان جيرمان (فيديو)

واصل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، خطف الأضواء منذ انضمامه إلى بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، قادما من سالزبورغ النمساوي.

وسجل ابن الـ19 عاما هدفين في أول مباراة يخوضها مع دورتموند في دوري أبطال أوروبا، ليقوده للفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1 أمس الثلاثاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي.

وبهذه الثنائية، حقق المهاجم اليافع 4 أرقام قياسية وهي كالتالي:

1- بات هالاند أسرع لاعب يصل إلى 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

2- أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل مع فريقين مختلفين في نفس الموسم بدوري أبطال أوروبا (سجل 8 أهداف لسالزبورغ في دور المجموعات).

3- التحق بالبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني في صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا.

4- رفع هالاند عدد أهدافه إلى 39 هدفا في 28 مباراة خاضها في كافة المسابقات هذا الموسم.

المصدر: Bleacher Report Football