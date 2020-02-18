يويفا يكشف عن كرة نهائي دوري أبطال أوروبا 2020

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن الكرة التي سيتم استخدامها في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020.

ونشر الاتحاد الأوروبي صورا لكرة نهائي "التشامبيونز ليغ" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأوضح أنها "مستوحاة من المدينة المضيفة، حيث يلتقي الغرب بالشرق، ويقدم تصميم الكرة تفسيرا فنيا يدويا لخريطة إسطنبول التي تربط القارة الأوروبية والآسيوية بشكل فريد".

👀 A closer look at the #UCLfinal ball - in action from tonight all the way to Istanbul on 30 May! pic.twitter.com/OqzUD1xDGf — UEFA (@UEFA) February 18, 2020

وأشار "يويفا" إلى أن الكرة الجديد ستكون موجودة في الملاعب المستضيفة لمباريات دور الـ16 للبطولة الأوروبية المرموقة.

⚽ The official match ball for the 2020 @ChampionsLeague final, inspired by host city Istanbul. 🇹🇷



What do you think?#UCL#UCLfinal — UEFA (@UEFA) February 18, 2020

وستستضيف مدينة إسطنبول المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في 30 مايو المقبل، على استاد "أتاتورك" الأولمبي.

المصدر: وكالات