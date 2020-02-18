رونالدو يرصد 96 ألف دولار شهريا نفقة لصديقته جورجينا

خصص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، راتبا شهريا لصديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز قدره 96 ألف يورو، وذلك وفقا لصحيفة "The Sun" البريطانية.

وستنفق جورجينا هذا المبلغ الضخم ليس على نفسها فقط، بل وعلى ابنتهما آلانا مارتينا وأطفال رونالدو الثلاثة.

وكشفت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، في سبتمبر 2019، أن النجم البرتغالي يحصل على راتب سنوي قدره 31 مليون يورو، وهو اللاعب الأعلى أجرا في الدوري الإيطالي.

وانتقل كريتسيانو رونالدو (35 عاما) من ريال مدريد إلى يوفنتوس في صيف عام 2018، مقابل صفقة بلغت 112 مليون يورو.

وأحرز النجم البرتغالي 20 هدفا في الموسم الحالي "للكالتشيو" في 20 مباراة.

المصدر: وكالات