ريال مدريد يقدم نجمه الجديد في "سانتياغو بيرنابيو" (فيديو)

قدم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء لاعبه الجديد البرازيلي رينير جيسوس، على ملعب "سانتياغو برنابيو".

ووقع رينير، لاعب فلامينغو السباق، عقود انضمامه لريال مدريد حتى 2026، بحضور فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

ونشر ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، فيديو خلال تقديم رينير لاعبا جديدا في صفوف "الميرينغي".

وقال بيريز خلال تقديم لاعبه الجديد: "تقع على عاتقنا مسؤولية تدعيم المواهب من أجل المستقبل، وكل العالم يعرف استراتيجيتنا بأننا نبحث عن اللاعبين الشباب من أجل الغد".

ومن جهته أبدى رينير سعادته بالانضمام للريال، حيث قال: "إنه يوم سعيد للغاية بالنسبة لي، لأنني حققت حلمي طفولتي، وأريد أن أكون جزءا من تاريخ هذا النادي الكبير، تحيا مدريد".

وكان ريال مدريد قد أتم صفقة التعاقد مع رينير (18 عاما)، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، مقابل 30 مليون يورو.

المصدر: وكالات