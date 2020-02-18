عقبة واحدة تفصل ليفربول عن التتويج بكأس نادرة من الذهب الخالص

بدا ليفربول فريقا لا يقهر هذا الموسم في مسابقة الدوري الإنجليزي حتى عندما لا يلعب جيدا، فهو يعرف كيف يحقق الفوز تلو الفوز، وبات تتويجه باللقب الدوري المحلي مسألة وقت فحسب.

ويسير الفريق بخطى ثابتة نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 30 عاما، حيث أهدر نقطتين فقط بعد انقضاء 26 جولة من المسابقة، لكن جماهيره لم تعد تفكر في التتويج بالدوري الإنجليزي، بل أصبح سقف طموحها عاليا، إذ تراودها مساع حثيثة للتتويج بالكأس الذهبية، التي عادة ما تمنحها رابطة الدوري الإنجليزي للفريق الذي يتوج بلقب الدوري دون أن يتكبد أي هزيمة.

وعلى الورق، تبدو طموحات جماهير ليفربول مشروعة جدا، فلم يتبق أمام فريقها سوى تفادي الهزيمة في 12 مباراة لإنهاء الدوري دون تلقي أي هزيمة، ونيل لقب "البريميير ليغ" بسجل مثالي.

وبدأت من الآن التحضيرات لمنح ليفربول كأسا فريدة من نوعها، فقد أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، تدرس إمكانية منح ليفربول كأسا ذهبية بالكامل، في حال تحقيق لقب الدوري من دون أي خسارة.

وكان نادي أرسنال آخر فريق توج بالكأس الذهبية، بعدما نال لقب الدوري الإنجليزي في 2004 دون أن يتعرض لأي هزيمة.

المصدر: وكالات