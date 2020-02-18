تعرف على نتيجة قرعة كأس إفريقيا للاعبين المحليين "الكاميرون 2020"

سحبت أمس الاثنين في مدينة ياوندي الكاميرونية، قرعة نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين "الكاميرون 2020".

وأوقعت القرعة منتخب المغرب على رأس المجموعة الثالثة، فيما وضعت منتخب ليبيا في المجموعة الثانية.

وفيما يلي نتيجة القرعة:

المجموعة الأولى

الكاميرون – مالي - بوركينا فاسو - زيمبابوي

المجموعة الثانية

ليبيا - الكونغو الديمقراطية - جمهورية الكونغو - النيجر

المجموعة الثالثة

المغرب – رواندا – أوغندا - توغو

المجموعة الرابعة

زامبيا – غينيا – ناميبيا - تنزانيا

There we have it, the results of the #TotalCHAN2020 draw! 🤩



Which group stands out for you? 👀 pic.twitter.com/P7HWAmap0I — CAF (@CAF_Online) February 17, 2020

وتقام نهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين في 3 مدن كاميرونية وهي ياوندي، ودوالا، وليمبي، خلال الفترة ما بين 4 و25 أبريل المقبل.

المصدر: موقع "الكاف"