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تعرف على نتيجة قرعة كأس إفريقيا للاعبين المحليين "الكاميرون 2020"

الرياضة

تعرف على نتيجة قرعة كأس إفريقيا للاعبين المحليين
@caf_online_FR/Twitter.com
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سحبت أمس الاثنين في مدينة ياوندي الكاميرونية، قرعة نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين "الكاميرون 2020".

وأوقعت القرعة منتخب المغرب على رأس المجموعة الثالثة، فيما وضعت منتخب ليبيا في المجموعة الثانية.

وفيما يلي نتيجة القرعة:

المجموعة الأولى

الكاميرون – مالي - بوركينا فاسو - زيمبابوي

المجموعة الثانية

ليبيا - الكونغو الديمقراطية - جمهورية الكونغو - النيجر

المجموعة الثالثة

المغرب – رواندا – أوغندا - توغو

المجموعة الرابعة

زامبيا – غينيا – ناميبيا - تنزانيا

وتقام نهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين في 3 مدن كاميرونية وهي ياوندي، ودوالا، وليمبي، خلال الفترة ما بين 4 و25 أبريل المقبل.

المصدر: موقع "الكاف"

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