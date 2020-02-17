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ميسي يتقاسم جائزة لوريوس لأفضل رياضي لعام 2019 مع هاميلتون

الرياضة

ميسي يتقاسم جائزة لوريوس لأفضل رياضي لعام 2019 مع هاميلتون
Globallookpress
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حصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني لكرة القدم، والبريطاني لويس هاملتون سائق فريق مرسيدس بطل العالم لسباقات فورومولا 1، على جائزة لوريوس مناصفة لأفضل رياضي لعام 2019.

وواصل ميسي بذلك حصد الجوائز الفردية لعام 2019، فقد أضاف هذه الجائزة إلى "الكرة الذهبية" التي تقدمها صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، وجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم.

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وأنشئت جائزة لوريوس الرياضية العالمية في عام 1999 من قبل المؤسسين دايملر وريتشمونت، وعقد المهرجان الأول في 25 مايو 2000 في مدينة مونتي كارلو، ويتم منحها سنويا للرياضيين الذين كانوا ضمن القائمة الأفضل خلال السنة السابقة.

المصدر: وكالات

  

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