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الأهلي السعودي يهزم استقلال طهران الإيراني (فيديو)

الرياضة

الأهلي السعودي يهزم استقلال طهران الإيراني (فيديو)
@ALAHLI_FC
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تغلب فريق الأهلي السعودي على ضيفه استقلال طهران الإيراني (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

وأحرز اللاعب السعودي سلمان المؤشر هدفي فريقه، في الدقيقتين (17 من ضربة جزاء، و29)، وتخللهما هدف المهاجم الإيراني أمير أرسلان مطهري سجله، عند الدقيقة 22 من زمن اللقاء، الذي أقيم على استاد جابر الأحمد الدولي في مدينة العارضية الكويتية.

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وتصدر الأهلي قائمة المجموعة برصيد أربع نقاط، متجاوزا بفارق الأهداف فريق الوحدة الإماراتي، الذي فاز بدوره على مضيفه الشرطة العراقي بهدف وحيد، في وقت سابق من اليوم أيضا.

بينما يشغل فريقا استقلال طهران والشرطة المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

المصدر: "@theafccl" 

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