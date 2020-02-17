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الوحدة الإماراتي يفوز على الشرطة العراقي بهدف قاتل (فيديو)

الرياضة

الوحدة الإماراتي يفوز على الشرطة العراقي بهدف قاتل (فيديو)
@theafccl
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انتزع الوحدة الإماراتي فوزا ثمينا من مضيفه الشرطة العراقي بهدف قاتل من زمن اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

ويدين الوحدة بالفضل في انتصاره للاعبه البلجيكي باول خوسي مبوكو، الذي اقتنص هدف الفوز الوحيد له في الوقت القاتل، قبل دقيقتين فقط من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة على ملعب "فرانسو حريري" في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

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وحقق الوحدة بذلك أول انتصار له في النسخة الحالية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، عقب تعادله في الجولة الافتتاحية أمام ضيفه الأهلي السعودي، وانفرد بصدارة المجموعة الأولى، وبانتظار نتيجة لقاء الأهلي وضيفه استقلال طهران الإيراني، الذي سيقام في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: "@theafccl"

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