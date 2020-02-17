الهلال يقلب الطاولة على شباب الأهلي في عقر داره (فيديو)

خرج نادي الهلال السعودي بفوزه ثمين من ملعب مضيفه شباب الأهلي دبي (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

ويعود الفضل في انتصار الفريق السعودي لمهاجمه الفرنسي بافيتيمبي غوميز الذي أحرز هدفيه، في الدقيقتين (36 و72)، بينما سجل المدافع الإماراتي يوسف جابر هدف فريقه الوحيد، عند الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب استاد راشد بمدينة دبي.

وحقق الهلال انتصاره الثاني ويتقاسم صدارة المجموعة الثانية مع فريق باختاكور الأوزبكي، الذي تغلب بدوره على ضيفه شاهر خودرو الإيراني بثلاثية نظيفة.

المصدر: وكالات