سقوط كوميدي لزيدان يشعل مواقع التواصل (فيديو)

ظهر مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، في لقطة كوميدية، أثناء مجريات المباراة التي جمعت فريقه بضيفه سلتا فيغو أمس الأحد، في ختام لقاءات الأسبوع الـ24 من الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة 61، وعندما كان زيدان يوجه لاعبيه من المنطقة المخصصة للمدربين، تفاجأ بمدافع سلتا فيغو، الغاني جوزيف أودو وهو يندفع نحوه، من أجل الحفاظ على كرته لكي لا تخرج إلى رمية تماس، لكن المدافع وجد نفسه أمام المدرب الفرنسي ليصدم به ويسقط الثنائي أرضا في لقطة كوميدية.

Celta out here trying to injure zidane pic.twitter.com/cR5axlYVmu — Sami (@SamiZaiiin) February 16, 2020

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، صورة أودو خلال اصطدامه بزيدان، حيث يظهر المدافع الغاني مستلقيا على الأرض وقدمه اليمنى ملتصقة بخد المدرب الفرنسي.

Pione Sisto trying to show Zidane the difference between Headbutt and Legbutt! 😄 Materazzi should be proud! 😂 pic.twitter.com/yVdeKTy4e3 — BeksFCB (@Joshua_Ubeku) February 16, 2020

ولم يخلف هذا الاصطدام أي إصابات، حيث نهض زيدان بسرعة وواصل توجيه لاعبيه، كما استكمل أودو المباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ليحافظ ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة الوصيف.

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