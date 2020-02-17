تحدث المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، عن أبرز الأندية المرشحة للفوز بالنسخة الحالية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وصرح كلوب: "قبل بداية الموسم، كان يوفنتوس (الإيطالي) المرشح الأبرز لنيل اللقب.. لكن لا أتابع باستمرار مباريات الدوري الإيطالي، لهذا لا أفهم سبب عدم تقدمهم (يوفنتوس) في الدوري بفارق 10 نقاط على الأقل (عن أقرب المنافسين). لديهم أفضل تشكيلة رأيتها على الإطلاق، ويمتلكون الكثير من اللاعبين المميزين".

وتابع كلوب: "بايرن ميونخ لديه فريق قوي.. باريس سان جيرمان قوي أيضا عندما يكون جميع قادته في كامل جاهزيتهم".

إقرأ المزيد

ورشح كلوب أيضا نادي برشلونة، ومانشستر سيتي للفوز بلقب النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا، بينما لم يتطرق لفريقه ليفربول حامل اللقب، والذي لعب نهائي النسخة قبل الماضية.

ويستعد ليفربول حاليا لمواجهة مضيفه أتلتيكو مدريد غدا الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

المصدر: soccer.ru