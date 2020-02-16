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بايرن ميونخ يستعيد صدارة "البوندسليغا" برباعية في شباك كولن (فيديو)

الرياضة

بايرن ميونخ يستعيد صدارة
AFP INA FASSBENDER
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حقق بايرن ميونخ فوزا عريضا على مضيفه كولن بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وحملت رباعية الفريق البافاري توقيع كل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي كينغسيلي كومان وسيرج جنابري "هدفين"، في الدقائق 3 و5 و12 و66، فيما أحرز هدف أصحاب الأرض الوحيد مارك أوث في الدقيقة الـ70 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، استعاد البايرن صدارة "البوندسليغا" بعد وصوله للنقطة 46، بفارق نقطة واحدة عن الوصيف لايبزيغ، فيما تجمد رصيد كولن عند 23 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.

المصدر: sportbox.ru

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