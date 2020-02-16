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يوفنتوس ينتزع صدارة "الكالتشيو" بثنائية في شباك بريشيا (فيديو)

الرياضة

يوفنتوس ينتزع صدارة
AFP Isabella BONOTTO
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تغلب يوفنتوس على ضيفه بريشيا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وسجل هدفي "السيدة العجوز" كل من الأرجنتيني باولو ديبالا والكولومبي خوان كوادرو في الدقيقتين 38 و75 على التوالي.

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ولعب بريشيا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 37 عقب طرد لاعبه الفرنسي فلوريان أيي لنيله الإنذار الثاني.

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 57 نقطة، وانتزع صدارة "الكالتشيو" مؤقتا من إنتر ميلان، بانتظار مباراة الأخير أمام مضيفه لاتسيو في وقت لاحق اليوم.

بالمقابل، توقف رصيد بريشيا عند 16 نقطة في المركز الـ19 وقبل الأخير على جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم.

المصدر: sportbox.ru



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