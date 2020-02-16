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هبة بن سليمان تنشر رسالة "تفيض عاطفة" لأشرف حكيمي (صور)

الرياضة

هبة بن سليمان تنشر رسالة
hiba_abouk/instagram
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نشرت هبة عبوك بن سليمان الممثلة الإسبانية ذات الأصول العربية، وصديقة اللاعب المغربي أشرف حكيمي على حسابها في "إنستغرام"، صورة لطفلهما الأول أمين وهو يشاهد مباراة والده.

وظهر الطفل في الصورة وهو يرتدي قميصا لنادي بوروسيا دورتموند يحمل اسمه أمين، فيما تحمله والدته وتوجه عيناه إلى التلفاز لمشاهدة والده وهو يتألق في المباراة التي فاز فيها دورتموند (فريق والده) على آينتراخت برباعية نظيفة أول أمس المصادف الـ14 من شباط (عيد الحب)، في افتتاح منافسات الجولة الـ22 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأرفقت هبة الصورة بتعليق: "نقضي أمسية عيد الحب بطريقة خاصة ونهتف لأهم رجل في حياتنا".

وكان حكيمي قد نشر في وقت سابق صورة جمعته بأسرته الصغيرة وعلق عليها قائلا: "عائلتي".

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Family 🤲🏽❤️👨‍👩‍👦

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يذكر أن حكيمي فاجأ جمهوره ومتابعيه في أكتوبر الماضي، بخبر حمل صديقته التي تكبره بـ12 عاما.

المصدر: وكالات

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