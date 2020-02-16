رسميا.. ليفربول أول المتأهلين إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

ضمن ليفربول الإنجليزي مشاركته بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد تغلبه على مضيفه نوريتش سيتي 1-0 في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن منافسات الجولة الـ26 من "البريميرليغ".

وأصبح ليفربول أول فريق في الدوريات الخمسة الكبرى داخل "القارة العجوز"، يضمن تأهله بشكل رسمي إلى "التشامبيونزليغ" بعد أن رفع رصيده في صدارة "البريمرليغ" إلى 76 نقطة، بفارق 25 نقطة أمام الوصيف مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة.

وضمن ليفربول البقاء ضمن المراكز الأربعة الأوائل المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حتى لو خسر جميع مبارياته المتبقية في الدوري.

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ولن ينجح شيفيلد يونايتد (لديه 12 مباراة متبقية) صاحب المركز الخامس بـ39 نقطة في اللحاق بالـ"الريدز"، حتى لو خسر الأخير جميع مبارياته.

أما توتنهام هوتسبير (لديه 13 مباراة متبقية) صاحب المركز السادس بـ37 نقطة يستطيع لحاق ليفربول بالنقاط إذا فاز بكل مبارياته المقبلة، لكن "الريدز" سيتفوق بسبب الفوز ذهابا وإيابا في المواجهات المباشرة في الدوري.

المصدر: وكالات