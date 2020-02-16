بيان من برشلونة بعد "قرصنة" حساباته الرسمية

أصدر برشلونة الإسباني بيانا رسميا، السبت، عقب ساعات من اختراق حساباته الرسمية في "تويتر"، وذلك بعد نهاية مباراة الفريق الكتالوني مع ضيفه خيتافي بالجولة الـ24 من "الليغا".

وتمت عملية "تهكير" حسابات نادي برشلونة في "تويتر"، بداية بتغريدة للإعلان عن التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الحالي، لتستمر التغريدات الساخرة التي فاجأت المتابعين وأثارت الجدل.

ونشر برشلونة بعد استعادته حسابه الرسمي بيانا تحدث من خلاله عن العملية، وقام بعد بضع دقائق بحذف جميع التغريدات التي نشرها مخترق الحساب.

وجاء في بيان برشلونة: "سيقوم نادي برشلونة بإجراء تدقيق للأمن الحاسوبي وستتم مراجعة جميع البروتوكولات والروابط من أجل تجنب مثل هذه الحوادث، وضمان أفضل خدمة لأعضاء النادي ومشجعيه، نعتذر عن أي ازعاج قد يسببه ما حدث".

FC Barcelona's Twitter accounts have been hacked, which is why messages from outside our club have appeared, and which have been reported and deleted. The tweets were made through a third-party tool for data analytics. — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 15, 2020

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وأضاف: "تم اختراق حسابات تويتر الخاصة بالنادي، وهذا هو سبب ظهور رسائل من خارج النادي، والتي حذفت بعد الإبلاغ عنها".

وسبق أن تعرض حساب النادي الكتالوني للاختراق، إذ تم الإعلان عن التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني أنخل دي ماريا لاعب خط وسط باريس سان جيرمان.

المصدر: "تويتر"