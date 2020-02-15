سان جيرمان يتعثر أمام أميان في مباراة مجنونة (فيديو)

فرض فريق أميان التعادل 4-4 على ضيفه باريس سان جيرمان في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن الجولة الـ25 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض بثلاثية سجلها سيرو غيراسي وجيل كاكوتا وفوسيني ديابات في الدقائق 5 و29 و40 على التوالي، قبل أن يقلب سان جيرمان الطاولة بتسجيله أربعة أهداف متتالية عن طريق الإسباني أندير هيريرا ونيانزو كواسي "ثنائية" والأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقائق 45 و60 و65 و74.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، صعق أميان ضيفه بهدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن طريق غيراسي الذي سجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في المباراة.

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وبهذا التعادل، رفع باريس سان جيرمان رصيده في الصدارة إلى 62 نقطة، فيما رفع أميان رصيده إلى 21 نقطة في المركز الـ19 وقبل الأخير على جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1".

المصدر: RT