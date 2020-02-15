السويدي دوبلانتيس يحطم الرقم العالمي للقفز بالزانة للمرة الثانية خلال أسبوع (فيديو)

حطم السويدي أرمان دوبلانتيس "موندو" اليوم السبت الرقم العالمي للقفز بالزانة، عندما سجل 6.18 متر في لقاء غلاسكو في الجولة العالمية لألعاب القوى داخل القاعات.

وكسر دوبلانتيس البالغ 20 عاما، الرقم القياسي السابق، البالغ 6.17 متر، الذي حققه في الـ8 من فبراير الجاري ضمن لقاء تورون في بولندا.

What are we witnessing here?? Duplantis goes over 6.18m for a new PV World Record in Glasgow. How much did he clear this by??! pic.twitter.com/bpgJzq1zoE — Athletics World (@Athletics_World) February 15, 2020

يذكر أن دوبلانتيس صاحب فضية القفز بالزانة في بطولة العالم 2019، وذهبية بطولة أوروبا عام 2018.

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المصدر: tass.ru