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السويدي دوبلانتيس يحطم الرقم العالمي للقفز بالزانة للمرة الثانية خلال أسبوع (فيديو)

الرياضة

السويدي دوبلانتيس يحطم الرقم العالمي للقفز بالزانة للمرة الثانية خلال أسبوع (فيديو)
AFP ANDY BUCHANAN
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حطم السويدي أرمان دوبلانتيس "موندو" اليوم السبت الرقم العالمي للقفز بالزانة، عندما سجل 6.18 متر في لقاء غلاسكو في الجولة العالمية لألعاب القوى داخل القاعات.

وكسر دوبلانتيس البالغ 20 عاما، الرقم القياسي السابق، البالغ 6.17 متر، الذي حققه في الـ8 من فبراير الجاري ضمن لقاء تورون في بولندا.

يذكر أن دوبلانتيس صاحب فضية القفز بالزانة في بطولة العالم 2019، وذهبية بطولة أوروبا عام 2018.

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السويدي دوبلانتيس يحطم الرقم العالمي للقفز بالزانة (فيديو)
السويدي دوبلانتيس يحطم الرقم العالمي للقفز بالزانة (فيديو)

المصدر: tass.ru

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