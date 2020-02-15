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الروسي لوغينوف يحرز ذهبية بطولة العالم للبياتلون (فيديو)

الرياضة

الروسي لوغينوف يحرز ذهبية بطولة العالم للبياتلون (فيديو)
AFP Tiziana FABI
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أحرز الروسي ألكسندر لوغينوف الميدالية الذهبية في مسابقة البياتلون الفردي لمسافة 10 كم اليوم السبت، ضمن بطولة العالم للبياتلون التي تستضيفها إيطاليا.

وجاء لوغينوف البالغ 28 عاما في المركز الأول بعد أن قطع مسافة السباق بـ22 دقيقة و48.1 ثانية.

فيما ترك المركزين الثاني والثالث للفرنسيين فيلون ماي ومارتين فورغاد على الترتيب.

وهذه الميدالية الذهبية هي الأولى لروسيا في مسابقة فردي البياتلون للرجال منذ عام 2008، عندما أحرزها مكسيم تشودوف.

يذكر أن لوغينوف أحرز في بطولة العالم الماضية الميدالية الفضية بالفردي، والميدالية البرونزية في سباق التتابع.

المصدر: eurosport.ru

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