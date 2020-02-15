الروسي لوغينوف يحرز ذهبية بطولة العالم للبياتلون (فيديو)

أحرز الروسي ألكسندر لوغينوف الميدالية الذهبية في مسابقة البياتلون الفردي لمسافة 10 كم اليوم السبت، ضمن بطولة العالم للبياتلون التي تستضيفها إيطاليا.

وجاء لوغينوف البالغ 28 عاما في المركز الأول بعد أن قطع مسافة السباق بـ22 دقيقة و48.1 ثانية.

Золотой финиш безупречно стрелявшего Логинова! Красавчик 🥇🇷🇺👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/fYtMy0ncul — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) February 15, 2020

فيما ترك المركزين الثاني والثالث للفرنسيين فيلون ماي ومارتين فورغاد على الترتيب.

🥇🇷🇺 Александр Логинов победил в спринте и впервые стал чемпионом мира. Браво! 👏🏻👏🏻😍



➡ https://t.co/rjLzAUS5u1pic.twitter.com/91p2kcAg7B — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) February 15, 2020

وهذه الميدالية الذهبية هي الأولى لروسيا في مسابقة فردي البياتلون للرجال منذ عام 2008، عندما أحرزها مكسيم تشودوف.

يذكر أن لوغينوف أحرز في بطولة العالم الماضية الميدالية الفضية بالفردي، والميدالية البرونزية في سباق التتابع.

المصدر: eurosport.ru