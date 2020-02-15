رسميا.. اعتماد تقنية "الحكم المساعد" في تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2022

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" أنه سيتم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في تصفيات القارة المؤهلة لمونديال 2022 التي تبدأ في مارس المقبل.

وقال "الكونميبول" الجمعة، إنه سيتحمل تكاليف تشغيل التقنية، بينما سيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسداد رواتب حكام VAR، وفقا لبيان أصدره الجمعة.

La Conmebol emitió un comunicado en el que anuncian la implementación del sistema VAR durante las Eliminatorias sudamericanas al Mundial Qatar 2022 pic.twitter.com/H6hiVWZUPM — Sumarium (@sumariumcom) February 15, 2020



وجاء هذا القرار بعدما طلب "الكونيمبول" من "الفيفا" تطبيق تقنية الحكم المساعد في التصفيات لضمان نزاهة المنافسات.

وتتألف التصفيات من 18 جولة كل جولة تشمل 5 مباريات بين المنتخبات العشرة المشاركة، وستنطلق في مارس 2020 وتنتهي في أواخر نوفمبر 2021.

وستتأهل المنتخبات الأربعة التي تتصدر التصفيات للمونديال بشكل مباشر، بينما سيخوض المنتخب الخامس مباراة ملحق في الأشهر الأولى من 2022.



يذكر أن كأس العالم في قطر ستقام خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

المصدر: وكالات