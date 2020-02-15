بالفيديو.. ليستر سيتي يضيع فرصة الضغط على مانشستر سيتي

أضاع ليستر سيتي فرصة الضغط على مانشستر سيتي الوصيف وبطل العامين الأخيرين، بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه ولفرهامبتون الجمعة في المرحلة الـ26 من الدوري الإنجليزي بكرة القدم.

وسجل ولفرهامبتون هدفا في الدقيقة 44 عبر العاجي ويلفريد بوني بضربة رأسية من مسافة قريبة على يسار الحارس الدولي الدنماركي كاسبر شمايكل عند الدقيقة 44، بيد أن الحكم ألغاه بداعي التسلل على البرتغالي دييغو جوتا بعد اللجوء لتقنية المساعدة بالفيديو VAR.

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ووجد ليستر سيتي نفسه بعشرة لاعبين في الدقيقة 75 عقب طرد لاعب وسطه حمزة شوذري لتلقيه الإنذار الثاني دون أن ينجح ولفرهامبتون في استغلال النقص العددي.

بهذا سجل ليستر سيتي التعادل الثاني على التوالي ليستمر في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، متخلفا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي يستضيف شيفيلد يونايتد الأربعاء المقبل.

بالمقابل، فشل ولفرهامبتون في الفوز في المباراة الثالثة على التوالي وسقط في فخ التعادل للمرة الثانية تواليا رافعا رصيده إلى 36 نقطة ليصعد إلى المركز السابع مؤقتا.

المصدر: " أ ف ب"