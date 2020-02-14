الأهلي يحقق انتصاره الـ15 على التوالي في الدوري المصري (فيديو)
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n9s3
حقق الأهلي فوزا عريضا على ضيفه المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة اليوم الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من عمر الدوري المصري لكرة القدم.
وسجل ثلاثية الأهلي كل من التونسي علي معلول من ركلة جزاء والنيجيري جونيور أجاي ومحمود عبد المنعم كهربا في الدقائق 10 و83 و90+1 على الترتيب.
🧿 🧿 🧿 🧿 🧿— النادي الأهلي (@AlAhly) February 14, 2020
15 مباراة 👟
15 فوز ✅
45 نقطة 🔝
43 هدف ⚽️
12 شباك نظيفة 🥅
🔴#يلا_يا_أهلي |🦅 pic.twitter.com/WjY9oJlnFu
وبهذا الفوز، حقق الأهلي فوزه الـ15 على التوالي في الدوري وعزز صدارته برصيد 45 نقطة، فيما تجمد رصيد المصري عند 20 نقطة، في المركز العاشر على جدول الترتيب.
المصدر: وكالات