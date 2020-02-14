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الأهلي يحقق انتصاره الـ15 على التوالي في الدوري المصري (فيديو)

الرياضة

الأهلي يحقق انتصاره الـ15 على التوالي في الدوري المصري (فيديو)
Globallookpress
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حقق الأهلي فوزا عريضا على ضيفه المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة اليوم الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من عمر الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل ثلاثية الأهلي كل من التونسي علي معلول من ركلة جزاء والنيجيري جونيور أجاي ومحمود عبد المنعم كهربا في الدقائق 10 و83 و90+1 على الترتيب.

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وبهذا الفوز، حقق الأهلي فوزه الـ15 على التوالي في الدوري وعزز صدارته برصيد 45 نقطة، فيما تجمد رصيد المصري عند 20 نقطة، في المركز العاشر على جدول الترتيب.

المصدر: وكالات

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