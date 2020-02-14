بالفيديو.. لاعب في الدوري السعودي يتعرض لعقوبة قاسية بعد ركله لمنافسه تحت الحزام
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قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف البرازيلي لوكاس ليما، مدافع الأهلي مباراتين بالإضافة لعقوبة مادية عقب سلوكه أمام العدالة في الجولة الـ16 من الدوري.
وبلغت العقوبة المادية 20 ألف ريال سعودي.
وقرر حكم المباراة طرد لوكاس ليما في الدقيقة 84، بعد ركله (في منطقة حساسة تحت الحزام) أحد منافسيه دون كرة.
#لجنة_الانضباط توقف "لوكاس ليما" لاعب #الأهلي مباراتين وتغرّمه (20,000) ألف ريال؛ لارتكابه سلوك مشين في مباراة #العدالة.#الرياضية_السعوديةpic.twitter.com/vg4lozDIuM— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 14, 2020
يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
المصدر: وكالات