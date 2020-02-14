إقبال قياسي على تذاكر كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه تلقى نحو 28.3 مليون طلب لشراء 2.5 مليون تذكرة متاحة لنهائيات يورو 2020، أي ما يعادل ضعف الطلب على تذاكر النسخة الماضية من البطولة قبل 4 أعوام.

وخلال عملية بيع التذاكر لمشجعي الفرق المتأهلة في ديسمبر الماضي بلغ عدد طلبات التذاكر 8.9 مليون تذكرة وهو رقم قياسي يزيد عن 3 أمثال العدد الذي طلبه الجمهور في نفس المرحلة من بطولة 2016.

🏟️ A record number of applications show us just how popular #EURO2020 is going to be!



🎟️ 2.5 million tickets available

⚽ 51 matches

🏙️ 12 cities — UEFA (@UEFA) February 14, 2020

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وأضاف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه تلقى خلال عملية البيع للجمهور التي استمرت شهرا بداية من 12 يونيو العام الماضي 19.3 مليون طلب.

وزاد عدد طلبات تذاكر المباراة النهائية التي ستقام في ملعب ويمبلي اللندني الشهير في 12 يوليو تموز عن 714 ألف طلب، وهو ما يعادل تقريبا 8 أمثال طاقة الملعب العريق.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان إنه :"تلقى 710 ألاف طلب للحصول على تذاكر المباراة بين فرنسا وألمانيا والتي ستقام في ميونخ في 16 يونيو".

ولأول مرة ستقام مباريات البطولة، ما بين 12 يونيو و12 يوليو، في 12 مدينة مختلفة عبر أنحاء القارة وذلك بمناسبة الذكرى 60 لانطلاق البطولة.

ومن المقرر أن تقام النسخة الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو عام 2020، على ملاعب 12 مدينة في 12 دولة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الـ60 لانطلاق البطولة، وبمشاركة 24 منتخبا، والمدن هي: "أمستردام، باكو، بلباو، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، دبلن، غلاسكو، لندن، ميونيخ، روما، وبطرسبورغ".

وتستضيف مدينة بطرسبورغ الروسية 4 مباريات في البطولة، ثلاث منها في دور المجموعات، ومباراة واحدة في الدور ربع النهائي.

المصدر: رويترز+ وكالات