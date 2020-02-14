شاهد.. نجما تشيلسي يستعرضان مهارات التسديد المذهلة

نشر نادي تشلسي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الخميس، مقطع فيديو لا تتعدى مدته عدة ثوان، كان بطله لاعب خط الوسط ماسون ماونت.

وظهر ماونت البالغ 21 عاما وهو يسجل هدفين في "المقصين" الأيمن والأيسر للمرمى من كرتين بتسديدة واحدة، لكرة نحو المرمى قبل أن تصطدم بكرة أخرى مررها أحد المدربين المساعدين لتدخلا المرمى بشكل مذهل.

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وتابع حساب النادي "الأزرق السماوي" على "تويتر" بنشر فيديوهات لمهارات التسديد المذهلة للاعبيه، وأضاف بعد ساعة واحدة فيديو أخر مدته 11 ثانية لمهاجم الفريق تامي أبراهام البالغ 22 عاما، وهو يسدد الكرة بقدمه من حافة حوض السباحة ليودعها في السلة الموجودة على الجهة البعيدة.

ولاقت الفيديوهات إعجابا كبيرا من مشجعي ومتابعي الفريق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تم الإعلان أمس الخميس عن الاتفاق الرسمي بين أياكس أمستردام الهولندي وتشيلسي القاضي بانضمام الدولي المغربي حكيم زياش لصفوف "البلوز"، عقب نهاية الموسم الجاري.

المصدر: "تويتر"