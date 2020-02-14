الاتحاد الجزائري يساند اقتراح رئيس الـ"فيفا"

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الخميس، دعمه لاقتراح جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة، بإقامة بطولة كأس أمم إفريقيا كل أربع سنوات.

وقال خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري في تصريح للقناة الإعلامية للاتحاد الجزائري، إنه يساند إقامة بطولة "الكان" كل 4 سنوات، شريطة إعداد دفتر أعباء أكثر صرامة، يلبي آمال الجماهير الإفريقية والبلد المنظم.

وأوضح زطشي: "إن النموذج الحالي (تنظيم الكان كل سنتين) أثبت محدوديته ويعتبر فشلا لهذه البطولة، لأنه يتسبب بخسائر مالية كبيرة للبلد المنظم نظير غياب الجماهير عن أغلبية مباريات البطولة باستثناء تلك التي يكون فيها منتخبه طرفا فيها".

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وأضاف: "أنا مع تنظيم الكان كل 4 سنوات، لكن مع التنفيذ الصارم لدفتر الأعباء الذي يجب أن يتضمن بندا يلزم البلد المنظم بضمان تنقل الجماهير من مختلف الدول الإفريقية وحتى من الدول القريبة من القارة السمراء بمبالغ مدروسة، لضمان نجاح هذه البطولة جماهيريا واقتصاديا".

وتابع: "يجب أن نجعل من كأس أمم إفريقيا الحدث الكروي الأبرز في العالم، وهذا يعني أن تنظيمها لا يجب أن يقام في نفس سنة تنظيم المونديال أو اليورو. هكذا سيضمن الكاف تحصيل الكثير من الأموال من جهة، ومن جهة أخرى سيتيح أمام الدول الراغبة في تنظيم الكان متسعا من الوقت لتجهيز ملاعبها وبناها التحتية".

المصدر: وكالات