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كأس إيطاليا.. رونالدو ينقذ يوفنتوس من الخسارة أمام ميلان في الوقت القاتل (فيديو)

الرياضة

كأس إيطاليا.. رونالدو ينقذ يوفنتوس من الخسارة أمام ميلان في الوقت القاتل (فيديو)
AFP Alberto PIZZOLI
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ساد التعادل الإيجابي 1-1 المباراة التي جمعت ميلان وضيفه يوفنتوس على ملعب "سان سيرو" اليوم الخميس، في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم.

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الدقيقة 61 عن طريق الكرواتي أنتي ريبيتش.

وعادل ليوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ولعب ميلان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 72 بعد تعرض مدافعه الفرنسي ثيو هيرنانديز للطرد عقب نيله الإنذار الثاني لتدخله العنيف على الأرجنتيني باولو ديبالا.

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وبهذا التعادل، يتأجل الحسم إلى مباراة الإياب التي سيستضيفها ملعب "أليانز ستاديوم" معقل "السيدة العجوز" في الـ4 من مارس المقبل.

المصدر: RT

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