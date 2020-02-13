مواجهة العمالقة تحقق أرقاما قياسية في نصف نهائي كأس إيطاليا

يحل العملاق الإيطالي يوفنتوس ضيفا ثقيلا على ميلان، مساء اليوم الخميس، في مباراة منتظرة يستضيفها ملعب "سان سيرو"، ضمن جولة الذهاب بالدور نصف النهائي من كأس إيطاليا بكرة القدم.

وتم بيع ما يقرب من 70 ألف تذكرة خاصة بمباراة ميلان ويوفنتوس ليكون أكبر حضور سيشهده نصف نهائي كأس إيطاليا في تاريخ المسابقة.

وتنطلق المباراة اليوم في سان سيرو، على أن تلعب مباراة العودة في ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو في بداية شهر مارس القادم.

🇮🇹🏆 İtalya Kupası'nda, Çizme'nin iki dev ekibi bu akşam karşı karşıya gelecek.



⚔️ Cristiano Ronaldolu Juventus ile Zlatan Ibrahimovicli Milan, yarı final ilk maçında kozlarını paylaşacak.



⏰ 22.45

📺 @trtsporhttps://t.co/T1amjdlvPX — TRT Spor (@trtspor) February 13, 2020

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وسيكون "سان سيرو" سلاح ميلان صاحب التاريخ الكبير والباحث عن استعادة الألقاب وسط معنويات مرتفعة بعد تحسن نتائجه محليا، مع تواجد نجم كبير بحجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في خط الهجوم، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام "السيدة العجوز" الفريق المهيمن على عرش الكرة الإيطالية في السنوات الأخيرة.

ويعول يوفنتوس في هذه المباراة الندية على نجمه الأبرز، البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف الفريق والذي يعيش حالة من التألق بعدما سجل 19 هدفا في "الكالتشيو" هذا الموسم.

المصدر: وكالات