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مكتب البريد الإيطالي غاضب من تصريحات مدرب يوفنتوس

الرياضة

مكتب البريد الإيطالي غاضب من تصريحات مدرب يوفنتوس
AFP ISABELLA BONOTTO
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رد مكتب البريد الإيطالي بحدة الأربعاء على تصريحات أدلى بها ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس لكرة القدم، بقوله إنه لو أراد تجنب الضغط لكان تولى وظيفة هناك.

وقال ساري في مؤتمر صحفي عشية مباراة الذهاب في الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا ضد ميلان في "سان سيرو": "لو لم أرغب بالضغط، لتقدمت بطلب توظيف للعمل في مكتب البريد (...) كل شيء طبيعي. لا زلنا في فبراير ونحن ننافس في جميع المسابقات، تماشيا مع الأهداف الموضوعة هذا الموسم".

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ورد مكتب البريد الإيطالي في بيان له نشره على موقعه على "تويتر" قال فيه: "تدعو شركة البريد الإيطالي السيد ساري إلى قضاء بضع دقائق من وقته الثمين لكي يكتشف أن مكتب البريد هو أكبر شركة في البلاد، حيث تم اختياره من قبل الخريجين الشباب كواحد من أكثر الشركات جاذبية للعمل فيها، وهو معروف كواحد من بين أفضل 500 شركة حول العالم من حيث نوعية بيئة العمل".

وأضاف البيان: "على عكس ما يدعي السيد ساري، يوجد ضغط في مكتب البريد، كونه مسؤولا أمام المواطنين والشركات والإدارات العامة، نحن ننتظره في أحد مراكزنا البالغ عددها 15 ألف مركز حتى يتمكن من رؤية عملنا اليومي شخصيا".

وكان يوفنتوس حامل اللقب قد خسر صدارة الدوري المحلي" الكالتشيو" لصالح إنتر ميلان بفارق الأهداف، بعد سقوطه أمام فيرونا 1-2 وفوز الإنتر بالمقابل على ميلان 4-2.

وتولى ساري البالغ 61 عاما وهو مصرفي سابق، تدريب يوفنتوس ليكون خلفا لماسيميليانو أليغري قادما من تشيلسي الإنجليزي، كما سبق له أن تسلم الإدارة الفنية لفريق نابولي وأندية إيطالية أخرى.

المصدر: "أ ف ب"

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