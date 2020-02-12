نابولي يتغلب على إنتر ميلان في عقر داره ويضع قدما في نهائي كأس إيطاليا (فيديو)
Reuters
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تغلب نابولي على مضيفه إنتر ميلان بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سان سيرو"، اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم.
ويدين نابولي بالفضل في الفوز للاعبه الإسباني فابيان رويز الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الـ57 من عمر اللقاء.
وبهذا الفوز، وضع نابولي قدما في المباراة النهائية للمسابقة، بانتظار الحسم في مباراة الإياب التي سيستضيفها على أرضه في الـ5 من مارس المقبل.
المصدر: RT