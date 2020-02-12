سان جيرمان يعبر لنصف نهائي كأس فرنسا بسداسية في شباك ديجون (فيديو)

تأهل باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي كأس فرنسا بكرة القدم، بعد فوزه الساحق على مضيفه ديجون بنتيجة 6-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن الدور ربع النهائي من المسابقة.

سجل سداسية الفريق الباريسي كل من ويسلي لاوتوا وسينو كوليبالي بالخطأ في مرماهما في الدقيقتين 2 و86، وكيليان مبابي (د.44) والبرازيلي تياغو سيلفا (د.49) وبابلو سارابيا "هدفين" في الدقيقتين 54 و90+1، فيما سجل هدف ديجون الوحيد منير شويعر في الدقيقة 13 من عمر اللقاء.

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وأجرى توماس توخيل مدرب سان جيرمان عدة تعديلات على التشكيلة الأساسية، وأراح عددا من نجوم الفريق كالأرجنتينيين أنخيل دي ماريا وماورو إيكاردي، والبرازيلي نيمار والإيطالي فيراتي.

المصدر: وكالات