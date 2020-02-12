سان جيرمان يعبر لنصف نهائي كأس فرنسا بسداسية في شباك ديجون (فيديو)
تأهل باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي كأس فرنسا بكرة القدم، بعد فوزه الساحق على مضيفه ديجون بنتيجة 6-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن الدور ربع النهائي من المسابقة.
Victory and trip to the semi-finals booked! (1-6)#DFCOPSG— Paris Saint-Germain (@PSG_English) February 12, 2020
🔴🔵#ICICESTPARISpic.twitter.com/T31gepBLPV
سجل سداسية الفريق الباريسي كل من ويسلي لاوتوا وسينو كوليبالي بالخطأ في مرماهما في الدقيقتين 2 و86، وكيليان مبابي (د.44) والبرازيلي تياغو سيلفا (د.49) وبابلو سارابيا "هدفين" في الدقيقتين 54 و90+1، فيما سجل هدف ديجون الوحيد منير شويعر في الدقيقة 13 من عمر اللقاء.
وأجرى توماس توخيل مدرب سان جيرمان عدة تعديلات على التشكيلة الأساسية، وأراح عددا من نجوم الفريق كالأرجنتينيين أنخيل دي ماريا وماورو إيكاردي، والبرازيلي نيمار والإيطالي فيراتي.
المصدر: وكالات