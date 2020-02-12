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رونالدو على رأس قائمة يوفنتوس لمواجهة ميلان

الرياضة

رونالدو على رأس قائمة يوفنتوس لمواجهة ميلان
Gettyimages.ru
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أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، اليوم الأربعاء، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة ميلان، غدا الخميس، بملعب سان سيرو، في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا لكرة القدم.

وجاءت قائمة "السيدة العجوز" كالتالي:

- في حراسة المرمى: تشيزيني، بنسوليو وبوفون.

- في خط الدفاع: دي تشيليو، دي ليخت، ساندرو، دانيلو، بونوتشي، روجاني، كوكولو وويسلي.

- في خط الوسط: بيانيتش، رامزي، ماتويدي، رابيو وبنتانكور.

- في خط الهجوم: رونالدو، ديبالا، كوادرادو، هيغواين وأوليفيري.

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ومن المقرر أن يلتقي في المباراة النهائية لكأس إيطاليا، المتأهل من مواجهتي يوفنتوس وميلان، مع المتأهل من مواجهتي إنتر ونابولي في نصف النهائي الثاني.

المصدر: وكالات

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