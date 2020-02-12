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تطورات جديدة في مسألة مشاركة صلاح مع "الفراعنة" في أولمبياد طوكيو 2020

الرياضة

تطورات جديدة في مسألة مشاركة صلاح مع
AFP OZAN KOSE
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نشر رامي عباس وكيل اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عبر حسابه في "تويتر"، خبر اختيار شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي، لصلاح ضمن قائمة "الفراعنة" في أولمبياد 2020.

وعلق عباس على الخبر المنشور في صحيفة الديلي ميل قائلا: "قرار مشاركة صلاح في الأولمبياد لم يتم اتخاذه بعد".

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وسبق أن أشارت العديد من التقارير إلى أن صلاح سيشارك مع المنتخب الأولمبي المصري في أولمبياد طوكيو 2020.

يذكر أن الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول ليس راغبا بمشاركة صلاح مع المنتخب المصري في الأولمبياد خوفا من إجهاده وتأخره في الانضمام لصفوف "الريدز" استعدادا للموسم الجديد.

وتسمح لوائح الدورة الأولمبية لكل منتخب بأن يستعين بثلاثة لاعبين فوق عمر الـ23، على أن يقوم كل منتخب بتحديد حاجته سواء بالاستعانة بالثلاثة أو اثنين أو واحد أو عدم الاستعانة بأي لاعب.

المصدر: وكالات

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