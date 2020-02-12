شاهد.. فيديو مسرب يظهر خيانة ماكغريغور لزوجته

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأربعاء، فيديو قالت، أنه يظهر خيانة المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور لزوجته مع امرأة ثانية.

ونشرت الصحيفة فيديو تقول إنه لإحدى الفتيات التي لم يتم التعرف على هويتها حتى الآن (ليست زوجته) تقوم بالرقص شبه عارية بجانب سرير يظهر فيه ماكغريغور غارقا في النوم، وصدره عار بينما باقي جسده مغطى بغطاء خفيف.

ولم تذكر الصحيفة أي تفاصيل إضافية عن زمن ومكان تصوير الفيديو.

وعاد ماكغريغور إلى حلبات القتال في الـ19 من يناير الماضي، وتغلب على منافسه الأمريكي دونالد سيروني الملقب بـ"الكاوبوي"، في دورة 246 UFC للفنون القتالية المختلطة في لاس فيغاس الأمريكية.

ونجح المقاتل الإيرلندي بطل العالم السابق في وزني الخفيف والريشة في إنهاء النزال خلال 40 ثانية فقط.

وخاض ماكغريغور خلال مسيرته الاحترافية 26 نزالا، فاز في 22 منها وخسر أربعة.

وأتى نزال ماكغريغور الأخير بعد مرور نحو 15 شهرا على آخر نزال له، عندما خسر أمام البطل الروسي حبيب نورمحمدوف في لاس فيغاس في السادس من أكتوبر عام 2018.

المصدر: marca.com