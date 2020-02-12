"الظاهرة" رونالدو: ريال مدريد كان حلمي.. والرحيل عن برشلونة لم يكن قراري

أكد النجم البرازيلي المعتزل، "الظاهرة" رونالدو، أن اللعب في صفوف ريال مدريد كان حلما قد تحقق، وأنه لم يكن يرغب أبدا في الرحيل عن صفوف برشلونة، حينما انتهى عقده عام 1997.

وانضم رونالدو إلى صفوف إنتر ميلان عقب رحيله عن برشلونة، وعاد إلى إسبانيا مرة أخرى بعد 5 سنوات، لكن عبر بوابة الغريم التقليدي ريال مدريد.

وقال رونالدو، خلال حواره لشبكة "DAZN": "كنت على وشك التوقيع على تمديد عقدي مع برشلونة بعد نهاية الموسم، حيث ذهبت في عطلة إلى البرازيل".

وأضاف: "اتصلوا بي بعد 5 أيام، ليخبروني بأنهم لن يمددوا عقدي. أردت البقاء ولكن إذا لم يقدرني النادي بالطريقة التي أستحقها، فالقرار ليس قراري".

"Gli infortuni mi hanno reso una persona migliore" 🗣️

Il Fenomeno racconta come ha superato i momenti più duri 💪#DAZNpic.twitter.com/sjrdUQcxl4 — DAZN Italia (@DAZN_IT) February 11, 2020

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وتابع رونالدو: "انضممت إلى ريال مدريد لأنني أردت فقط اللعب هناك، حيث كان اللعب بقميص الملكي حلما لي في يوم من الأيام، وقاتلت بقوة من أجل ذلك".

وأوضح رونالدو: "روبرتو كارلوس كان معي في المنتخب، وكان دائما يتحدث معي عن ريال مدريد، وترك ذلك عندي انطباعا جيدا، وبعد بضع سنوات، أردت رؤية ذلك بعيني، وفي الحقيقة هو ناد أكبر مما كان يقوله لي".

وأردف: "كان هناك في ريال مدريد توقعات كبيرة، وأيضا الكثير من الضغط لأننا كنا نملك أفضل اللاعبين في العالم، وأحببت فكرة أن بإمكاني جعل الملكي أكبر".

وعن الإصابات التي لاحقته وسرعت بإنهاء مسيرته في عالم "الساحرة المستديرة" قال "الظاهرة" إن "الإصابات جعلته شخصا أفضل".

المصدر: وكالات