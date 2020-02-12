بشرى سارة لبرشلونة بشأن عودة سواريز من الإصابة

ذكرت تقارير صحفية أن لويس سواريز نجم برشلونة، يتعافى من عمليته الجراحية بشكل أسرع من المتوقع، وقد يعود قبل نهاية الموسم.

ووفقا للمعلومات الواردة من Radio Cat الإسباني من مصادر داخل النادي الكتالوني، فإن سواريز يستجيب للبرنامج العلاجي بشكل كبير وتجاوز عدة اختبارات طبية بنجاح، على عكس التقارير التي أفادت بإمكانية غيابه حتى مايو المقبل.

وهذا يعني أن سواريز قد يعود للفريق في منتصف شهر أبريل القادم، ويكون جاهزا للمشاركة مع برشلونة في مباراة إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، لو بلغ الفريق هذه المرحلة.

✅ Luis Suárez avanza en su recuperación y podría volver a mediados de abril



🏋️‍♂️ El delantero uruguayo está haciendo grandes progresos para recuperarse de la operación en el menisco de la rodilla derecha y está acortando plazos https://t.co/b4PICAlxb7pic.twitter.com/NRLUxZne4W — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 12, 2020

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وأكدت المصادر أن سواريز قد ترك العكاز من يده، وأصبح يسير على قدميه بشكل طبيعي بعد فترة وجيزة (حوالي الشهرين) من العملية الجراحية التي خضع لها.

ويعاني "البرسا" في الوقت الحالي من غياب المهاجم الصريح في تشكيلته منذ أن خضع الأورغواياني البالغ 33 عاما للعملية الجراحية التي أبعدته عن الملاعب.

المصدر: وكالات