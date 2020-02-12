تقارير: نبيل معلول مدربا للمنتخب السوري لمدة عامين

كشفت تقارير إذاعية عن موافقة نبيل معلول، المدير الفني السابق للمنتخب التونسي، على تدريب المنتخب السوري رسميا لمدة عامين.

وقالت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، إنه من المنتظر أن يتم التوقيع الرسمي على العقد خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن معلول سيتولى قيادة "نسور قاسيون" في الجولات المتبقية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023.

وسبق لنبيل معلول البالغ 57 عاما أن خاض العديد من التجارب التدريبية، أبرزها قيادة المنتخب التونسي إلى كأس العالم 2018، والفوز مع الترجي التونسي بثلاثية تاريخية (لقب دوري أبطال إفريقيا والدوري والكأس التونسي 2011).

نبيل معلول مدربا لمنتخب سوريا وفقا لإذاعة موزاييك إف إم التونسية.



أتم معلول اتفاقه مع الاتحاد السوري على أن يتم التوقيع الرسمي الأسبوع المقبل. pic.twitter.com/88JkMkHQ6h — FilGoal (@FilGoal) February 12, 2020

وكان المدرب السابق لمنتخب سوريا، فجر إبراهيم، الذي انتهى عقده نهاية العام الماضي، رفض اقتراح اتحاد الكرة السوري بتمديد عقده لمدة 6 أشهر، علما أنه قاد منتخب سوريا إلى صدارة المجموعة الآسيوية الأولى للتصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس آسيا بالعلامة الكاملة وبرصيد 15 نقطة من خمس مباريات، بفارق 8 نقاط عن الصين التي لعبت مباراة أقل، ليصبح أمر تأهل "نسور قاسيون" إلى الدور الثالث مسألة وقت.

ويتحضر المنتخب السوري لخوض غمار الجولات الثلاث المتبقية خارج ملعبه بضيافة المالديف في 31 مارس المقبل، وغوام في الرابع من يونيو، والصين في الجولة الأخيرة في التاسع من الشهر ذاته.

المصدر: mosaiquefm.net