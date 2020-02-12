كاسياس يقرر دخول السباق على رئاسة الاتحاد الإسباني

قرر إيكر كاسياس، حارس نادي ريال مدريد سابقا وبورتو البرتغالي حاليا، الترشح لانتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم التي ستقام في الأشهر المقبلة.

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن كاسياس البالغ 38 عاما، قرر الترشح لانتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني التي ستقام في مارس المقبل، في مواجهة لويس روبياليس، الرئيس الحالي للاتحاد، والذي سيرشح نفسه مجددا لدورة جديدة.

وكان روبياليس طالب بتقديم موعد الانتخابات قبل خوض منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية، والتي ستنطلق في 12 يونيو المقبل حتى 12 يوليو.

Iker Casillas Mencalonkan Diri Menjadi Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol https://t.co/GkV7qMYV7U#DariSuara — suaradotcom (@suaradotcom) February 12, 2020

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وأكدت الإذاعة الإسبانية، أن كاسياس أبلغ المجلس الأعلى للرياضة بإسبانيا بقرار منافسته على رئاسة الاتحاد.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أسطورة ريال مدريد قرر الاجتماع بعدد من زملائه السابقين في منتخب إسبانيا، بينهم كارليس بويول وأندريس إنييستا، لمعرفة آرائهم بشأن ترشحه للانتخابات المقبلة.

ومن المتوقع أن يلقى كاسياس دعما هائلا من أعضاء الجمعية العمومية، نظرا لشعبيته الجارفة في البلاد، بالإضافة لدعم خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليغا" له.

وتعرض كاسياس في الأول من مايو الماضي، لأزمة قلبية خلال تدريباته مع فريق بورتو ونقل على إثرها للمستشفى، حيث أجريت له عملية جراحية طارئة، تكللت بالنجاح، لمعالجة انسداد في شرايين القلب.

المصدر: وكالات