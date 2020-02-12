بطل مغربي في سباق الدراجات يتعاقد مع فريق إسرائيلي

أعلن نادي ستارتاب ناسيون الإسرائيلي للدراجات الهوائية، انضمام بطل الدراجات المغربي، المهدي شكري، لصفوفه كأول دراج عربي يلتحق بفريق ركوب الدراجات، المحترف الوحيد في إسرائيل.

ذكر موقع صحيفة "جوريزاليم بوست" الإسرائيلي أن الدراج المغربي، انضم بشكل رسمي لفريق " أكاديمية إسرائيل للدراجات "، الذي يتكون نصف دراجيه من إسرائيل والنصف الآخر من كندا وأستراليا وإريتيريا وكولومبيا.

وأصدر نادي Israel Cycling Academy بلاغا على موقعه الرسمي يشير فيه إلى سعادته بانضمام مهدي شكري لصفوفه، معتبرا أن "المغربي مهدي شكري هو أول دراج عربي ـ مسلم ينضم للفريق".

Got the @UCI_cycling approval : Israel Cycling Academy young CONTI team will soon start racing . Delighted to welcome the promising talent EL MEHDI CHOKRI from Morocco 🇲🇦. Full statement : https://t.co/Piw1vo2fHZpic.twitter.com/Eg2evaxbjr — Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) February 6, 2020

وصرح الدراج المغربي البالغ 23 عاما، الذي فاز بالمرحلة السادسة لطواف المغرب للدراجات العام الماضي، للصحف الإسرائيلية أنه راسل عدة أندية للالتحاق بها، لكن كل الأبواب أغلقت في وجهه.

وكشف شكري أن التحاقه جاء لتحقيق حلمه المتعلق بالمشاركة في طواف فرنسا الشهير، لحصول الفريق الإسرائيلي على رخصة من الاتحاد الدولي للدراجات للمشاركة فيه، ولمواجهة "الظروف الاجتماعية الصعبة و الإهمال والتهميش الذي قوبل به"، حسب تعبيره.

بدوره أرسل الاتحاد المغربي للدراجات لوزارة الشباب والرياضة يبلغه بالتحاق الدراج المغربي شكري بالفريق الإسرائيلي والدفاع عن ألوانه في مختلف السباقات المحلية والدولية، وأن الاتحاد يتبرأ من القرار الذي اتخذه شكري.

وحاز الدراج المغربي عدة ألقاب أبرزها بطولة إفريقيا 2015، وبطولة العرب لأعوام 2012 و2013و2014 ، كما احتل المرتبة الـ26 ببطولة كأس العالم بالدوحة العام 2016، لكنه وجد نفسه مقصيا من المشاركة في الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، رغم تأهله للمسابقة ضمن 15 دراجا إفريقيا.

المصدر: وكالات