الروسيان خاتشانوف وروبليوف إلى ثاني أدوار روتردام

استهل الروسيان كارين خاتشانوف وأندريه روبليوف مشواريهما بنجاح في بطولة روتردام الهولندية لكرة المضرب، البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليوني يورو.

وجاء تأهل خاتشانوف على حساب الإيطالي فابيو فونيني بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-3 و6-3، خلال ساعة واحدة و19 دقيقة.

Impressive performance from @karenkhachanov!



The Russian takes out Fognini 6-3 6-3 at the @abnamrowtt 👏pic.twitter.com/0evqt7Gpcf — ATP Tour (@atptour) February 11, 2020

وسيواجه خاتشانوف البالغ 23 عاما في الدور الثاني، البريطاني دانييل إفانز، الفائز بدوره على الألماني فيليب كولشرايبر 6-3 و7-5.

وفي مباراة ثانية، تجاوز الروسي أندريه روبليوف، عقبة منافسه الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-2 و6-3 في أقل من ساعة.

Ruthless Rublev 💥



No. 7 seed @AndreyRublev97 flies past Basilashvili 6-2 6-3 for his 12th win of the season. #abnamrowttpic.twitter.com/KYUEdpkGfm — ATP Tour (@atptour) February 11, 2020

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وسيواجه روبليوف البالغ 22 عاما في الدور الثاني، الكازاخي ألكسندر بوبليك، الفائز على الفرنسي غريغور بارير، بمجموعتين لواحدة، نتائجها: 6-3 و6-7 و6-4.

المصدر: rsport.ria.ru