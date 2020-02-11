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الروسيان خاتشانوف وروبليوف إلى ثاني أدوار روتردام

الرياضة

الروسيان خاتشانوف وروبليوف إلى ثاني أدوار روتردام
AFP JAVIER SORIANO
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استهل الروسيان كارين خاتشانوف وأندريه روبليوف مشواريهما بنجاح في بطولة روتردام الهولندية لكرة المضرب، البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليوني يورو.

وجاء تأهل خاتشانوف على حساب الإيطالي فابيو فونيني بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-3 و6-3، خلال ساعة واحدة و19 دقيقة.

وسيواجه خاتشانوف البالغ 23 عاما في الدور الثاني، البريطاني دانييل إفانز، الفائز بدوره على الألماني فيليب كولشرايبر 6-3 و7-5.

وفي مباراة ثانية، تجاوز الروسي أندريه روبليوف، عقبة منافسه الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-2 و6-3 في أقل من ساعة.

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وسيواجه روبليوف البالغ 22 عاما في الدور الثاني، الكازاخي ألكسندر بوبليك، الفائز على الفرنسي غريغور بارير، بمجموعتين لواحدة، نتائجها: 6-3 و6-7 و6-4.

المصدر: rsport.ria.ru

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