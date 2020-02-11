العين الإماراتي يسقط أمام سيباهان الإيراني برباعية (فيديو)
تعرض العين الإماراتي لخسارة قاسية، أمام ضيفه سيباهان أصفهان الإيراني، برباعية نظيفة، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2020.
فيديو : اهداف المباراة #سباهان_اصفهان الإيراني 4 - 0 #العين الإماراتي .. #دوري_أبطال_آسياpic.twitter.com/xFPwJ9hV1G— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 11, 2020
وسجل رباعية الضيوف كل من محمد موهيبي والبرازيلي كيروس سواريز فيراز وسوروش رافعي ومحمد طيبي في الدقائق 38 و46 و52 و78 على الترتيب.
نهاية المباراة |— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) February 11, 2020
🇦🇪 العين 0 : 4 سيباهان 🇮🇷 #العين يصل إلى المباراة التاسعة على التوالي دون أي فوز في #دوري_أبطال_آسيا (2 تعادل ، 7 خسارة) .
تقرير مباراة #العين_سيباهان 👈 https://t.co/EtcD0ExqY6pic.twitter.com/RhaC5Zkzoo
وهذه المباراة التاسعة على التوالي التي يعجز فيها العين عن تحقيق الفوز في البطولة الآسيوية (تعادلان و7 خسارات).
وبهذا الفوز، حقق سيباهان أول 3 نقاط، وتصدر المجموعة الرابعة، فيما تقاسم النصر السعودي والسد القطري المركز الثاني بعد تعادلهما الإيجابي 2-2 في المباراة الثانية في المجموعة.
4⃣ أهداف لسيباهان 🇮🇷 كانت كافية لوجوده على قمة المجموعة الرابعة بعد نهاية الجولة الأولى من #دوري_أبطال_آسيا 🔝🔢 pic.twitter.com/27xTlRYQIM— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) February 11, 2020
المصدر: RT