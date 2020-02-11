العين الإماراتي يسقط أمام سيباهان الإيراني برباعية (فيديو)

تعرض العين الإماراتي لخسارة قاسية، أمام ضيفه سيباهان أصفهان الإيراني، برباعية نظيفة، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2020.

وسجل رباعية الضيوف كل من محمد موهيبي والبرازيلي كيروس سواريز فيراز وسوروش رافعي ومحمد طيبي في الدقائق 38 و46 و52 و78 على الترتيب.

نهاية المباراة |

🇦🇪 العين 0 : 4 سيباهان 🇮🇷 #العين يصل إلى المباراة التاسعة على التوالي دون أي فوز في #دوري_أبطال_آسيا (2 تعادل ، 7 خسارة) .



تقرير مباراة #العين_سيباهان 👈 https://t.co/EtcD0ExqY6pic.twitter.com/RhaC5Zkzoo — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) February 11, 2020

وهذه المباراة التاسعة على التوالي التي يعجز فيها العين عن تحقيق الفوز في البطولة الآسيوية (تعادلان و7 خسارات).

وبهذا الفوز، حقق سيباهان أول 3 نقاط، وتصدر المجموعة الرابعة، فيما تقاسم النصر السعودي والسد القطري المركز الثاني بعد تعادلهما الإيجابي 2-2 في المباراة الثانية في المجموعة.

4⃣ أهداف لسيباهان 🇮🇷 كانت كافية لوجوده على قمة المجموعة الرابعة بعد نهاية الجولة الأولى من #دوري_أبطال_آسيا 🔝🔢 pic.twitter.com/27xTlRYQIM — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) February 11, 2020

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المصدر: RT