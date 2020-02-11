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العين الإماراتي يسقط أمام سيباهان الإيراني برباعية (فيديو)

الرياضة

العين الإماراتي يسقط أمام سيباهان الإيراني برباعية (فيديو)
theAFCCL_ar/twitter
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تعرض العين الإماراتي لخسارة قاسية، أمام ضيفه سيباهان أصفهان الإيراني، برباعية نظيفة، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2020.

وسجل رباعية الضيوف كل من محمد موهيبي والبرازيلي كيروس سواريز فيراز وسوروش رافعي ومحمد طيبي في الدقائق 38 و46 و52 و78 على الترتيب.

وهذه المباراة التاسعة على التوالي التي يعجز فيها العين عن تحقيق الفوز في البطولة الآسيوية (تعادلان و7 خسارات).

وبهذا الفوز، حقق سيباهان أول 3 نقاط، وتصدر المجموعة الرابعة، فيما تقاسم النصر السعودي والسد القطري المركز الثاني بعد تعادلهما الإيجابي 2-2 في المباراة الثانية في المجموعة.

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المصدر: RT

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